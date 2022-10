Vidal y final de la Libertadores: “Es la oportunidad de ser el equipo más fuerte de Sudamérica"

El volante chileno intentará ganar su primer título internacional en clubes con el Flamengo, luego de haber perdido la final de la Champions League con la Juventus en 2015.

El volante chileno Arturo Vidal jugará este sábado la final de la Copa Libertadores 2022 con el Flamengo y podría cumplir el principal “objetivo” por el que llegó al club brasileño, según declaró el propio mediocampista al sitio oficial de la Copa Libertadores.

"Es una final, algo que todos queremos en Flamengo. Es la oportunidad de ser el equipo más fuerte de Sudamérica, así que tenemos mucha ilusión. Será muy difícil, sabemos cómo juegan ellos y trataremos de prepararnos de la mejor manera", expresó Vidal.

El chileno será parte del equipo del Mengao que busca conseguir su tercera Copa Libertadores cuando se enfrente al también brasileño Athletico Paranaense en el Estadio Monumental de Guayaquil, en lo que será la tercera final única del torneo.

Vidal recordó la única final continental que disputó, con la Juventus en la edición 2015 de la Champions League, y enfatizó que lograr un torneo de esta magnitud es un viejo anhelo.

"En Europa tuve muchas opciones de ganar la Champions, pero no se me dio. Estuve en los mejores equipos del mundo y siempre pasaba algo. Cuando vine a Flamengo, mi objetivo era ganar la Libertadores. Estar en uno de los mejores equipos de América me ayuda mucho a acercarme al objetivo", explicó.

En la entrevista, el ex Bayern Munich contó la relación que mantiene con el Flamengo, y con sus hinchas, club en el que aspiró jugar hace algunos años, e incluso lo manifestaba en sus redes sociales.

"Desde que estaba en Leverkusen en 2008 comencé a conocer Flamengo con Renato Augusto, que me empezó a contar cómo se vivía el fútbol. De ahí tuve el sueño, cada vez que me topaba con alguien de Brasil, me decían que era de otro mundo. Y ahora que estoy, veo que es así. Se puede disfrutar, vivir, pero se vive de triunfos aquí y el club los necesita", contó.

"Tengo mucha relación, la gente me sigue mucho y le encanta mi forma de ser. Así soy, me crie así y es parecido a lo que es Flamengo, con gente de esfuerzo, que va al estadio de corazón, disfruta los triunfos y sufre las derrotas. Somos parecidos", añadió.