Elías Figueroa se distancia de Vidal: "Fui tres veces mejor de América y dos veces mejor del mundo"

El ex defensa central de La Roja se puso por encima del volante del Flamengo en la búsqueda del mejor futbolista chileno de la historia.

Elías Figueroa, quien este martes cumplió 76 años , conversó con el programa Futuro Fútbol Club, de Radio Futuro , y –entre otras cosas– analizó el presente de Arturo Vidal en Brasil, instancia en la que aprovechó de ponerse sobre el hombre del Flamengo en la búsqueda del mejor futbolista chileno de la historia.

“Es obvio que a veces surge esta discusión de quién es el mejor, creo que de repente a lo mejor antiguamente ha habido grandes jugadores que uno no los vio jugar y no tuvieron la discusión que tuvimos nosotros”, comenzó el ex defensa central de la Selección Chilena.

“Yo creo que esto es simple y es fácil. Yo pongo como ejemplo, si vamos a correr los 100 metros y yo los corro en ocho y nueve y tú en ocho con cinco ¿Quién gana?... es obvio”, planteó.

Finalmente, “Don Elías” puso sobre la mesa sus logros internacionales. “Yo fui tres veces el mejor de América y dos veces el mejor del mundo. Ponle que (Vidal) sea cuatro veces mejor de América y tres veces el mejor de mundo, indudablemente ahí me supera”, afirmó, recalcando que esto fue “en la época que había que enfrentar a Pelé y tantos otros”.

Figueroa fue el Mejor Futbolista de América por tres años seguidos –1974, 1975 y 1976– mientras defendía la camiseta de Internacional de Porto Alegre. También fue distinguido como el Mejor Central del continente y recibió reconocimientos en Uruguay, Brasil y Chile.