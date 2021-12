El desconocido equipo de Tahití que (gracias a la pandemia) disputará el Mundial de Clubes

El próximo 3 de febrero arranca el Mundial de Clubes 2021, que se jugará en Emiratos Árabes Unidos, y la pandemia del COVID-19 ya provocó un cambio en la programación.

Esto porque Auckland City de Nueva Zelanda, que debía enfrentar en la primera ronda al anfitrión Al-Jazira, tuvo que retirarse del certamen debido a las restricciones para entrar o salir del país que continúan vigentes.

Frente a esto, la FIFA determinó que AS Pirae de Tahití será el nuevo representante de Oceanía en el torneo, según confirmó este viernes la OFC.

The COVID-19 pandemic has led to Auckland City FC withdrawing from the FIFA Club World Cup UAE 2021™, with Tahiti's AS Pirae nominated as the new Oceania representative. https://t.co/Hj6i6AZ9dP