Blackburn Rovers anuncia que no liberará a Ben Brereton para partidos de La Roja por Clasificatorias

La Premier League, Primera División del fútbol inglés, anunció el martes que no liberará a sus jugadores extranjeros para la fecha FIFA de septiembre , lo que incluye a los sudamericanos que deben disputar las Clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

A ese anuncio se sumaron este miércoles los equipos de la English Football League Championship (EFL), la segunda categoría de Inglaterra, ante lo cual el Blackburn Rovers de Ben Brereton informó que no liberará al delantero para los partidos de La Roja.

EFL clubs have today taken the collective decision not to release players for international matches that are to be played in countries on the UK Government’s ‘red list’ next month.#Rovers 🔵⚪️ https://t.co/wzfcUOiFqb