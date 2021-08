Premier League anuncia que no liberará a jugadores sudamericanos para las Clasificatorias

La Premier League, Primera División del fútbol inglés, anunció este martes que no liberará a sus jugadores extranjeros para la fecha FIFA de septiembre, lo que incluye a los sudamericanos que deben disputar las Clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

La medida que informaron los clubes se debe a que optaron por no arriesgar a que sus futbolistas viajen a países que integran la lista roja de coronavirus vigente en Gran Bretaña, donde se encuentran los diez países de Sudamérica.

“Los clubes de la Premier League han decidido hoy (martes) a regañadientes, pero por unanimidad, no liberar jugadores para los partidos internacionales que se jugarán en los países de la lista roja el próximo mes. La decisión de los clubes, que cuenta con el firme apoyo de la Premier League, se aplicará a casi 60 jugadores de 19 clubes de la Premier League que viajarán a 26 países de la lista roja en la ventana internacional de septiembre”, señala el comunicado .

