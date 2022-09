Byron Castillo confiesa mal momento por denuncia de Chile: “Hubo un momento en que no quería seguir"

El seleccionado ecuatoriano fue denunciado por la Federación de Fútbol de Chile de falsificar papeles para jugar por Ecuador. Si bien la FIFA ya falló en favor del jugador, Castillo está citado para declarar ante el tribunal de apelaciones.

Un complicado presente vive el seleccionado ecuatoriano Byron Castillo, quien está en el ojo del huracán por una denuncia de la Federación de Fútbol de Chile, que lo acusa de haber falsificado documentos para jugar por Ecuador, lo que podría dejar a la selección tricolor fuera del Mundial de Qatar 2022.

El futbolista del León de México concedió una entrevista a la televisión mexicana y reconoció que ha vivido momentos difíciles tras la denuncia de Chile, que ha puesto en duda la presencia de Ecuador en la Copa del Mundo.

“Pasé un momento de mi carrera duro, el problema viene de años no de ahora. En lo internacional pensarán que es desde ahora pero eso estaba muy solucionado en Ecuador. Se hizo por la parte de aquel país (Chile), la prensa replicó y se hizo noticia“, dijo Castillo en entrevista con Telemundo.

“Todo el mundo me atacaba, me escribía, me decían, y bueno, yo decía ‘wow qué pasa’. Llegó un momento en el que quise ya no seguir porque sentía tanta presión. Llegaba a los estadios y me decían miles de cosas“, contó.

“Hubo en ese momento mucha gente que me apoyó, como mi familia. Que siguiera que no hiciera caso a lo que decía la gente. La mayoría era en redes y en los estadios que me decían cosas. Por eso hubo momento que explote y dije no puedo“, complementó.

🗣 “Llegó un momento en el que quise rendirme”



🎙 Byron Castillo, jugador de Ecuador que está en el ojo del huracán por su nacionalidad, habló en exclusiva sobre este tema.



📺 Síguelo por @NBCUniverso y @peacockTV ➡️ https://t.co/YmLJWoW2mz#ChivasEnTelemundo pic.twitter.com/m3ef1flL4N — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) September 14, 2022

Ecuador terminó cuarto en las Clasificatorias Sudamericanas, pero Chile acusa que Castillo no fue correctamente inscrito, por lo que pide los puntos de los partidos ante la tricolor, lo que lo podría clasificar, por secretaria a la cita mundial.

Si bien la FIFA desestimó la denuncia chilena, citó para este jueves a Byron Castillo a declarar en Zurich, Suiza, ante el tribunal de apelaciones.