Estas son las llaves confirmadas hasta ahora en los octavos de final del Mundial de Catar 2022

Esta semana termina la fase grupal y el sábado 3 de diciembre arranca la ronda de los 16 mejores.

Con la última fecha de la fase grupal del Mundial de Catar 2022 en curso, ya comienzan a tomar forma los octavos de final.

En la ronda de los 16 mejores, con llaves de eliminación directa, ya hay dos encuentros definidos.

Y si bien todavía es prematuro adelantar todos los emparejamientos, así estarían quedando hoy los otros duelos.

Recordar que el primero de cada grupo se mide en octavos ante el segundo del grupo que le sigue (1A vs. 2B, 1B vs. 2A, 1C vs. 2D, 1D vs. 2C, etc.)

En color naranjo las llaves confirmadas hasta ahora.

Sábado 3 de diciembre

12:00 horas, Países Bajos vs. Estados Unidos

16:00 horas, Argentina vs. Australia

Domingo 4 de diciembre

12:00 horas, Francia vs. Polonia

16:00 horas, Inglaterra vs. Senegal

Lunes 5 de diciembre

12:00 horas, España vs. Marruecos

16:00 horas, Brasil vs. Ghana

Martes 6 de diciembre