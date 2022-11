Así estarían quedando hoy los octavos de final del Mundial de Catar 2022

Si la fase de grupos terminara hoy, estos serían los duelos en la ronda de los 16 mejores.

El jueves 24 de noviembre terminó la primera fecha de la fase grupal del Mundial de Catar 2022 .

La segunda fecha ya está en curso, donde todo comienza a tomar forma con miras a los octavos de final.

Si bien aún es prematuro adelantar cómo se vienen las llaves en la ronda de los 16 mejores, así estarían quedando hoy.

Recordar que el primero de cada grupo se mide en octavos ante el segundo del grupo que le sigue (1A vs. 2B, 1B vs. 2A, 1C vs. 2D, 1D vs. 2C, etc.)

Sábado 3 de diciembre

12:00 horas, Países Bajos vs. Irán

16:00 horas, Polonia vs. Australia

Domingo 4 de diciembre

12:00 horas, Francia vs. Arabia Saudita

16:00 horas, Inglaterra vs. Ecuador

Lunes 5 de diciembre

12:00 horas, España vs. Croacia

16:00 horas, Brasil vs. Corea del Sur

Martes 6 de diciembre