La especial petición de periodista argentino a los jugadores de La Roja previo al Mundial de Catar

Rodolfo Cingolani le encomendó una misión a Gary Medel y Arturo Vidal, provocando la risa de sus compañeros, aunque para algunos se abrió la polémica.

Esta semana se disputarán los últimos amistosos previos al Mundial de Catar 2022. En esa línea, la Roja se verá las caras ante Polonia en Varsovia este miércoles a las 14 horas.

Los dirigidos de Eduardo Berizzo se enfrentarán al equipo de Robert Lewandoski, misma selección que comparte el Grupo C con Argentina.

Es producto de lo anterior, que el periodista trasandino Rodolfo Cingolani le envió un polémico mensaje a los jugadores de la Roja, específicamente a Arturo Vidal y Gary Medel .

El comunicador le solicitó a ambos jugadores que fueran "fuerte y con rigor" a disputar el partido contra Polonia, para que de esta forma lleguen debilitados al Mundial y al partido contra Argentina.

"Hermanos chilenos, Medel, Arturo, que eres una de mis debilidades... Fuerte, fuerte, con rigor. Hay que jugar en serio el partido, de verdad, con dientes apretados, para que los polacos sientan desgaste físico y futbolístico", comenzó señalando el periodista de TyC Sports.

En esa línea, añadió que "no hablo de lesiones. Me gusta el fútbol. Como en la batalla naval, no hundidos, pero tocados. Que haya desgaste, que sientan la fuerza. Pitbull si hay que morder que no tiemble el pulso".

Por último, agregó que "tengo que encargarles la misión sobre dos futbolistas. Uno es Lewandowski, hay que entrarle. Medel, así como la picanteaste el otro día con Lautaro Martínez, pero el doble. El otro es Zielinski, el creativo. Cuando la empiece a mover, cuando intente una bicicleta, hay que cortarle los rayos. Hermanos chilenos a partir de ahora nace la fraternidad futbolística".

