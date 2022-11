"Nos hizo querer comer el pasto": La increíble arenga del DT de Arabia Saudita ante Argentina

Arabia Saudita dio la vuelta al mundo tras su sorpresiva victoria sobre Argentina el martes en el Mundial de Catar 2022 .

Un día después del primer gran golpe del torneo, ahora es el entrenador del elenco del Medio Oriente, el francés Hervé Renard, quien capta la atención del planeta.

El estratega se volvió viral luego de que a través de las redes se difundieran imágenes de su increíble arenga al equipo en el entretiempo, cuando Arabia Saudita estaba 1-0 abajo en el marcador.

Hervé Renard knows his half-time talks. The players are extremely commited to him and clearly believe they can hold their own against anyone. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/gtvv4J2nmd