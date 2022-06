La categórica respuesta con que el padre de Gallardo respaldó a su hijo tras cruce con Beccacece

Los entrenadores de River Plate y Defensa y Justicia protagonizaron el domingo una áspera discusión durante el partido entre ambas escuadras que terminó sin goles.

Un fuerte cruce protagonizaron el domingo Sebastián Beccacece y Marcelo Gallardo durante el duelo entre Defensa y Justicia y River Plate en Florencio Varela, por la primera fecha de la Liga Profesional de Argentina.

El partido, que terminó sin goles, estuvo marcado por la áspera discusión entre ambos entrenadores, detonada cuando el ex Universidad de Chile intentó impedir un lateral de los millonarios, exigiendo que primero se realizara un cambio, lo que provocó el reclamo del “Muñeco”.

El árbitro del encuentro expulsó a Becca, a los 36’ del segundo tiempo, entendiendo que se excedió en su actuar, pero el DT del “Halcón” se fue disparando con todo contra Gallardo. “¿Qué te pasa? ¿Quién sos? ¿A quién te comiste, boludo?”, le gritó al técnico de River.

Entre los fanáticos que respaldaron a Gallardo y criticaron a Beccacece en las redes sociales destacó un hincha: el padre del “Muñeco”.

“¿Quién sos? Le preguntó ese muchacho”, escribió Máximo en una historia de Instagram, acompañando el texto por una imagen de su hijo junto a los 14 trofeos que ha ganado.

Tras el partido, el DT de River redujo a una simple anécdota lo ocurrido con Beccacece. “Simplemente no me gustó la actitud que tuvo de meterse dentro del campo y tratar de que no se jugara un lateral que era a favor nuestro. No me gustó esa actitud y se lo hice saber, nada más que eso. Después no pasó más nada”, expresó en conferencia de prensa.

ANFP - Eduardo Berizzo Lee También > Sólo tres triunfos: así fue el debut de los otros técnicos de La Roja desde Bielsa hasta Berizzo

Según publicó el diario Olé , tras la conferencia Gallardo y Beccacece se volvieron a encontrar, produciéndose –según testigos– un segundo cruce al que incluso debió llegar la seguridad del estadio para controlar la situación.