Chelsea vence al Al Hilal y enfrentará al Palmeiras en la final del Mundial de Clubes

Chelsea venció por la cuenta mínima al Al Hilal de Arabia Saudita este miércoles en el Estadio Mohammed Bin Zayed de Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos, y jugará la final del Mundial de Clubes 2021 .

El último campeón de la Champions League se medirá en el decisivo duelo por la corona frente al Palmeiras, que el martes derrotó al Al Ahly de Egipto en la otra semifinal.

🏆 @ChelseaFC edge out a brave @Alhilal_FC team to set up a mouth watering #ClubWC final with @Palmeiras 🏆 pic.twitter.com/tdxb1OJbwP