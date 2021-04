Chelsea se acerca a las semifinales de la Champions tras vencer al Porto

El Chelsea dio un gran paso hacia las semifinales de la Liga de Campeones tras vencer 2-0 al Porto en la ida de los cuartos de final, disputada este miércoles en Sevilla por las restricciones sanitarias en Portugal.

El equipo londinense, que jugaba como visitante, se impuso con los goles de Mason Mount (32’), después de recibir un gran pase de Jorginho, y Benjamin Chilwell (85’), tras un error defensivo de los portugueses.

Los “Blues” no alcanzan las semifinales de la máxima competición europea de clubes desde 2014.

Después de la inesperada derrota el pasado fin de semana en Stamford Bridge contra el West Bromwich Albion (5-2), la primera de los “Blues” bajo el mando de Thomas Tuchel, el Chelsea reaccionó y pese a que no fue brillante en su juego, sí se mostró efectivo ante el arco contrario.

Poco después de la media hora de juego, el internacional italiano nacido en Brasil Jorginho, rompió la defensa portuguesa con un pase a Mason Mount que el joven internacional inglés, de 22 años, convirtió en el primer gol del partido de un disparo cruzado (32’).

