Chile no organizará la Copa Libertadores Femenina 2021 debido al cambio de formato del torneo

La Federación de Fútbol de Chile anunció este martes que no organizará la Copa Libertadores Femenina 2021 en nuestro país, decisión que ya fue comunicada a la Conmebol.

Esto se debe al cambio de formato del torneo, el cual implica sacar de nuestro país la final del certamen . Según informó el ente rector del fútbol sudamericano el pasado jueves, la definición por la corona se disputará en Uruguay y el resto del campeonato en Chile.

“No vamos a aceptar la Copa Libertadores Femenina si no se juega la final en Chile. Estaba todo hablado. Le dije al presidente de la Conmebol que no me parecía. Si lo votan, voy a pedir que sea a partir del próximo año y no este, que está tan encima”, dijo a ADN Deportes el presidente de la ANFP, Pablo Milad.

En tanto, la Conmebol confirmó a Chile como sede de las Eliminatorias Sub 20 Femenina, en febrero próximo, certamen que clasifica para la Copa Mundial Femenina Sub 20 de la FIFA en agosto de 2022.