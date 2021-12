¿La Roja a la Liga de Naciones UEFA? Selecciones sudamericanas se unirían al torneo europeo en 2024

La UEFA y la Conmebol cerrarían un importante acuerdo para incorporar a la Selección Chilena y al resto de los combinados sudamericanos a la Liga de Naciones –Nations League– que hasta hoy se disputa únicamente entre las escuadras europeas.

El plan es que desde la edición 2024 el torneo se juegue con ambas confederaciones.

Así lo detalló Dale Johnson, de ESPN, a través de su cuenta de Twitter. “Está previsto que las 10 naciones sudamericanas se unan a la UEFA Nations League cuando la competición se renueve en 2024. Todos los juegos se seguirían jugando en Europa”, señaló.

Are you ready for the UEFA-CONMEBOL Nations League?



All 10 South American nations are planned to join the UEFA Nations League when the competition renews in 2024.



All games would still be played in Europe.