Borghi tras mea culpa de Beausejour por "Bautizazo": "Se demoran mucho estos chicos en arrepentirse"

“La vida ya nos pasó”, lamentó el “Bichi”, luego de que el recientemente retirado futbolista reconociera su error en el episodio de indisciplina de hace casi 10 años en La Roja.

Jean Beausejour, quien en enero de este año anunció su retiro del fútbol profesional , conversó con Las Últimas Noticias y, en la entrevista publicada el lunes, reconoció estas arrepentido de la conferencia en la que participó junto a Jorge Valdivia, Carlos Carmona y Gonzalo Jara –Arturo Vidal lo hizo a la distancia– luego del llamado “Bautizazo”, ocurrido en 2012 .

En uno de los capítulos de indisciplina más polémicos al interior de la Selección Chilena en el último tiempo, “Bose” admitió –casi 10 años más tarde– que en aquella ocasión llegó “tomado y con 40 minutos de atraso a la concentración” de La Roja.

Claudio Borghi, entrenador del combinado nacional en aquel entonces, respondió en otra conversación con LUN , lamentando que “se demoran mucho estos chicos en arrepentirse”.

“Creo que siempre es bueno que los jugadores se acuerden de que no estuvo bien lo que hicieron. En este caso del Bautizazo creo que yo tomé la decisión que me parecía la correcta y ahora Jean da a entender que ese castigo se ajustaba al error que cometió. Bien por eso”, expresó el “Bichi”.

Sin embargo, lamentó que “el tiempo ha pasado. Se demoran mucho estos chicos en arrepentirse. Ya pasó con Miguel Pinto por lo de Venezuela y ahora con Jean. La vida ya nos pasó”.

Sobre la sanción que aplicó tras el “Bautizazo”, Borghi aseguró que fue decisión suya. “No me sentí apoyado por casi nadie. Claro, yo no estaba sacando de la selección al cuarto arquero o al tercer volante de contención, sino que a cinco jugadores titulares en plena Eliminatoria. Y, por supuesto, nadie quería eso. Ni los dirigentes de la ANFP ni gran parte de la prensa me apoyó, pero hubo algunos jugadores del plantel, compañeros de los castigados, que sí me apoyaron y eso lo valoro. Hay muchas personas que tendrían que salir ahora a dar explicaciones”, comentó, apuntando a quienes “encabezaban el Sifup en esos momentos”.

Finalmente, el ex DT aseguró que a Beausejour siempre lo consideró uno de los líderes del camarín y que estaría dispuesto a conversar con él. Aunque aclara que “no le veo hoy la trascendencia a hablar sobre este tema con los jugadores que estuvieron involucrados. Insisto: la vida ya pasó”.