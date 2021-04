Coldplay comparte imagen del Superclásico en su Instagram y Colo Colo bromea con homenaje

La publicación de la banda se debe a la promoción de su último proyecto, pero los albos fueron más allá.

El Superclásico 189 del fútbol chileno ya es historia. Colo Colo venció por la cuenta mínima a Universidad de Chile el domingo en el Estadio Monumental y extendió a 20 años la negativa racha de los azules sin poder ganar en Macul.

Sin embargo, algo que pocos notaron fue una misteriosa publicación del partido de la banda británica Coldplay en su cuenta de Instagram.

El “Cacique” compartió la publicación este martes, imagen en la que se pueden apreciar los signos de “Alien Radio”, el nuevo proyecto de la agrupación liderada por Chris Martin.

La publicación de la imagen se enmarca justamente en la promoción de “Alien Radio”. De hecho, en las redes sociales de Coldplay se compartieron fotografías similares, de distintos lugares del mundo donde se aprecian los mismos signos.

Pero la historia no termina ahí. Luego de que Colo Colo compartiera la publicación de la banda, confirmando que se trata de la promoción de su nuevo trabajo, los albos bromearon con un extracto de la canción “Yellow”.

“Además que ‘look at the stars, look how they shine for you’ (Mira las estrellas, mira cómo brillan para ti) sí o sí fue un homenaje para el Cacique y todas las estrellas ganadas. No tengo pruebas, tampoco dudas”, escribió el club en su cuenta de Twitter.