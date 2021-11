Colo Colo goleó a Wanderers y recuperó el primer puesto de la tabla

El cacique, con dos goles de Parraguez y uno de Costa, venció a los caturros en el duelo recalendarizado tras la crisis sanitaria de los albos.

Colo Colo superó a Santiago Wanderers por 3-0 y recuperó el primer puesto de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

El cacique y los caturros debían medirse el pasado martes, pero el duelo fue recalendarizado por la ANFP tras la crisis sanitaria por el COVID- 19 que vivió el conjunto de Macul.

Twitter @Rovers Lee También > ¡No para!: Ben Brereton volvió a convertir con el Blackburn y llega encendido a la Roja

Una vez superadas las cuarentenas, los albos derrotaron con claridad al colista del torneo. Los goles fueron anotados por Javier Parraguez a los 12' y 45' y Gabriel Costa a los 80'.

En los descuentos, Wanderers tuvo la posibilidad de descontar pero el VAR le anuló el gol por una milimétrica posición de adelanto.

Los dirigidos por Gustavo Quinteros fueron ampliamente dominadores del partido y con estos tres puntos recuperan el primer lugar de la tabla de posiciones, que estaba en manos de Universidad Católica.

Por su parte, los de Valparaíso aún no están descendidos, pero deben darse muchos resultados para que el Decano no juegue la próxima temporada en Primera B. Ya no dependen de sí mismos.