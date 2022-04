Comenzó subasta de camiseta mítica de Diego Maradona y ya recibió millonaria oferta

La venta de la camiseta que Diego Maradona usó el día que pasó a la historia con los dos legendarios goles marcados a Inglaterra en cuartos de final del Mundial de México 1986, se inició este miércoles con una oferta de más de 5 millones de dólares .

La venta, que se realiza por internet, está abierta hasta el 4 de mayo. La camiseta, que estaba expuesta en el Museo Nacional del Fútbol de Mánchester, se exhibe actualmente en los locales londinenses de Sotheby's, que organiza el remate.

Unas horas después de la apertura, se había registrado una primera oferta de 4 millones de libras (5,2 millones de dólares), la estimación de salida de Sotheby's.

The Diego Maradona shirt is unveiled at @Sothebys in London today where it will remain on public display until Wednesday 4 May. It has already received an opening bid of £4 million. Pictures courtesy of Sotheby'shttps://t.co/fgnHclKQ5L pic.twitter.com/YKRyOUA27T