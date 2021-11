Cristian Paulucci y triunfo de la UC sobre la U: "Tenemos uno de los mejores planteles de Chile"

El estratega de los cruzados aseguró que "nos quedamos con una victoria merecida".

El entrenador de Universidad Católica, Cristian Paulucci, afirmó que su equipo mereció la victoria en el clásico ante la Universidad de Chile disputado en San Carlos de Apoquindo.

El partido terminó 1 a 0 a favor de la franja. ¿Una de las razones? La intensidad de los azules. Ante esto, el estratega cruzado explicó que “no le agarrábamos la mano. No estábamos finos. Nos presentaron algo parecido a lo que nos hizo O’Higgins. El segundo tiempo, ellos bajaron un poco la intensidad, que era común o creíamos que podían bajar. Yo creo que se sintió un poco. Les pasó lo que nos pasó a nosotros en el clásico".

agencia uno Lee También > Romero asegura que el responsable de los árbitros "nos reconoció que fue penal a Luján"

“Empezamos a fluir más, a ganar terreno y a meternos en el campo rival. Apareció el Chapa, manejamos más la pelota y nos encontramos con el golazo de Fernando (Zampedri) y empezamos a controlar el partido. Intentamos ir por más, pero el equipo no estaba fino y por eso fue importante manejar bien el partido . Nos quedamos con una victoria merecida, pero a lo que veníamos haciendo, que veníamos convirtiendo, no se pudo porque el rival tiene otra jerarquía”, añadió.

Además, Paulucci agregó que la Universidad de Chile llevó el partido al límite de la intensidad.

“Ellos están pasando por un difícil momento y eso te da muchísima fuerza o te liquida. Salieron a proponer y a meternos con todo. Estaban jugando al límite", expresó.

Por lo mismo, la expulsión era algo que veía venir el trasandino. "Parecía que le iban a expulsar a uno, lo que le dije muchas veces al cuarto árbitro. Y cuando le expulsaron a un jugador, el partido se acabó. Había que intentar cerrarlo. Pero supimos sostener lo que habíamos logrado”, sentenció.

Los de la franja tendrán bajas claves para enfrentar el próximo desafío tras el llamado de Puch, Saavedra, Huerta y Nuñez para La Roja. Sin embargo, Paulucci se muestra confiado.

“Tenemos uno de los mejores planteles de Chile. Un plantel jerárquico que está acostumbrado a jugar finales y eso te da tranquilidad. Faltan jugadores importantes. No es que es que no echemos de menos a los que no están, pero sabemos que hay reemplazo de nivel. Así como sacamos una tarea importante el otro día, trabajaremos para sacar adelante la que viene”, señaló el DT.

Universidad Católica volvió a ocupar el primer puesto de la tabla con 59 unidades, un punto encima de Colo Colo que tiene un partido menos.