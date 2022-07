A cuartos de Wimbledon: Garín vence a De Miñaur en emocionante partido tras luchar por casi 5 horas

El tenista chileno Cristian Garín (43°) venció este lunes al australiano Álex de Miñaur (27°) y avanzó a los cuartos de final de Wimbledon.

La primera raqueta nacional se impuso en cinco sets; por 2-6, 5-7, 7-6 (7/3), 6-4 y 7-6 (10/6) , en cuatro horas y 38 minutos de juego.

Casi cinco horas que instalan a Gago en sus primeros cuartos de final, luego de batallar duramente tras ceder los dos primeros sets.

The first man to recover from two sets down at this year's Championships



Take a bow, Cristian Garin 👏 #Wimbledon pic.twitter.com/EdEi8dDBz3