Se comienza a armar La Roja: Vidal espera "hacer historia" y DT de Brereton lanza advertencia

Las Clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 llegan a su fin y entre esta semana y la próxima sabremos si Chile va o no a la Copa del Mundo.

Por la 17ª fecha, La Roja visitará a Brasil este jueves 24 de marzo a las 20:30 horas de nuestro país en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Luego, por la 18ª y última fecha del proceso, la selección recibirá a Uruguay el martes 29 de marzo a las 20:30 en San Carlos de Apoquindo, en Santiago.

Es por esto que durante la presente jornada comenzaron a arribar al país algunos seleccionados; entre ellos Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Guillermo Maripán y Ben Brereton.

En el caso del delantero del Blackburn Rovers, su entrenador, Tony Mowbray, advirtió no estar seguro de que Big Ben pueda jugar, al menos frente a Brasil

