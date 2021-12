"Es el delantero más fuerte de la Serie A": El sorpresivo respaldo que recibió Alexis en Italia

El ex delantero italiano Antonio Cassano, quien vistió la camiseta del Inter, defendió al chileno.

El delantero chileno Alexis Sánchez anotó el domingo pasado en la goleada del Inter por 4-0 sobre el Cagliari en San Siro, por la 17ª fecha de la Serie A italiana.

Su buena actuación hizo que la prensa italiana y los fanáticos del cuadro “neroazzurro” llenaran de elogios al máximo anotador de la Selección Chilena. Sin embargo, el atacante también recibió el respaldo de un ex jugador del Inter.

Antonio Cassano , delantero que vistió la camiseta del equipo lombardo durante la temporada 2012-2013, marcando 9 goles en 37 partidos (Serie A, Copa Italia y Europa League), conversó con Christian Vieri, entre otros, en el podcast BoboTV , defendiendo a Alexis y destacando que es el “más fuerte” de la Liga italiana.

“¿Has visto al número 7 del Inter? Mostró cómo se juega al fútbol. Cuando estuvo en la cancha siempre lo hizo bien”, afirmó el ex seleccionado italiano.

“No puedo pensar que Alexis Sánchez sea suplente, si pones Dzeko-Sánchez o Dzeko-Lautaro no cambia nada”, insistió el ex futbolista.

Finalmente, Cassano –quien también vistió las camisetas de AS Roma, Real Madrid y AC Milan, entre otras– sentenció que el chileno “es el delantero más fuerte de la Serie A, absolutamente por su calidad. Cuestionar a Sánchez es una locura”.