El Inter de Alexis y Vidal frente a Liverpool: ¿Cuándo son los octavos de la Champions League?

Tras el escándalo que protagonizó la UEFA y que obligó a repetir este lunes el sorteo de los octavos de final de la Champions League –por un error en su sistema– el emparejamiento finalmente determinó que el Inter de Milán se medirá ante el Liverpool en la ronda de los 16 mejores.

Recordar que el equipo de Alexis Sánchez y Arturo Vidal volvió a esta instancia del torneo de clubes más importante de Europa después de 10 años. En el fallido sorteo había quedado en la llave junto al Ajax de Ámsterdam, pero finalmente serán los “Reds” su rival por un cupo en los cuartos.

