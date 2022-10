DT chileno estuvo en tragedia en fútbol indonesio: "Murieron alrededor de 60 en el estadio"

Javier Roca es el técnico del Aroma FC, equipo que hacía de local cuando la hinchada invadió a la cancha y se produjeron aplastamientos por estampidas. Hay 125 muertos.

Al menos 125 personas murieron la noche del sábado en un partido de fútbol en Indonesia después de que fanáticos enardecidos invadieran la cancha y la policía respondiera con gases lacrimógenos, lo que provocó una estampida, informaron el domingo las autoridades revisando a la baja un balance anterior.

La tragedia ocurrida en la ciudad de Malang dejó decenas de heridos y es uno de los peores desastres registrados en un estadio a nivel mundial.

Quien presenció in situ la tragedia fue el chileno Javier Roca, quien es el DT del Aroma FC, el equipo que hacía de local en dicho partido cuando ocurrió la invasión de hinchas: "La situación es tremenda. Nos dimos cuenta que habían muertos cuando sacamos los cuerpos a los camarines. Murieron alrededor de 60 en el estadio y el resto falleció en el hospital ", dijo el estratega en conversación con Radio ADN.

Roca, quien emigró hace casi 20 años a Indonesia luego de jugar en Chile como futbolista en Colo Colo, Deportivo Los Andes y Unión San Felipe, explicó que la directiva de su equipo pidió a las autoridades no jugar de noche por seguridad, pero que hicieron caso omiso y que acá "falló todo".

"El actuar de la policía no fue el adecuado, porque no era una estampida de hinchas del futbol. Habían niños y mujeres que fallecieron por asfixia, no debieron ocuparse bombas lacrimógenas... nuestra hinchada son puros niños de 15 años y que arman un poco de desorden, pero no es para mi entender para haberlos golpeado de esa manera. Nunca hubo intención de ir a enfrentar a la policía", agregó.

Tras la tragedia, el Aroma FC tiene la prohibición de volver a jugar con público tanto de local como de visita en lo que resta del torneo. Al respecto, Roca precisó que la liga está suspendido y que las muertes tienen muy afectado al club: "Ni siquiera he pensado a volver a entrenar. Mañana voy a reunir a los jugadores y ver a la gente que sigue hospitalizada para acompañar a la gente más cercana que falleció. No sé si tengamos la fuerza para seguir jugando", dijo.