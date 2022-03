Leyenda italiana critica a Vidal y Sánchez: "Juegan solos, no se mueven según sus compañeros”

El entrenador Arrigo Sachi, ícono del AC Milan, criticó ampliamente el desempeño de la escuadra lombarda, poniendo sus dardos contra los seleccionados nacionales y el argentino Correa.

Este miércoles el Inter de Milán no logró hacerse daño con el AC Milan, puesto que las escuadras italianas empataron sin goles en la fecha 27 de la Serie A, donde la escuadra que adiestra Simone Inzaghi , ya suma tres partidos de liga consecutivos sin anotar.

Paridad que dejó a los nerazzurri en la tercera posición del torneo italiano, a dos puntos del Napoli.

Por eso es que las críticas se posaron sobre el ingreso de Alexis Sánchez y Arturo Vidal, quienes a los 65 minutos tomaron posición en la cancha por Lautaro Martínez y Nicolo Barella respectivamente.

Fue el entrendor italiano ganador de dos copas de Europa, Arrigo Sacchi, quien se refirió a los cambios realizados por Inzaghi.

"Noté que los cambios no trajeron beneficios. Vidal, Sánchez y Correa parecían desorientados, no insertados en el contexto: juegan solos , no se mueven según sus compañeros”, argumentó el adiestrador y ex jugador en conversación con la Gazzetta dello Sport.

Además el estratego hizo un llamado al entrenador interista, asegurando que es tiempo de darle "más minutos a los jugadores que están en la banca", considerando el alto desgaste que arrastran sus dirigidos tanto por las competencias locales, internacionales y de selecciones.

Ahora el Inter de Milán trabaja en el partido donde deberá recibir a Salernitana este viernes a las 16:45 horas de Chile.