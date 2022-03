Eduardo Vargas y su versión de la fiesta con Mauricio Isla en Brasil: "Yo estoy tranquilo"

El delantero del Atlético Mineiro y de la Selección Chilena señaló que estaba en su día libre.

Eduardo Vargas conversó con los medios este jueves en la conferencia de prensa del Atlético Mineiro, en la antesala del clásico frente a Cruzeiro por el Campeonato Mineiro, el domingo a las 18:00 horas de nuestro país.

El delantero chileno aprovechó la instancia para comentar la situación que vivió Mauricio Isla luego de que ambos salieran de fiesta, a pesar de que el “Huaso” estaba con síntomas de gripe que le impedían jugar por el Flamengo.

“Yo estoy tranquilo porque era mi día libre. Soy muy amigo de Mauricio, él estaba con su novia, me invitó a un bar, fui y estuvimos ahí”, comentó el atacante.

“Nos tomamos una foto como siempre, como cuando voy a la selección o nos encontramos en cualquier lugar”, agregó.

Esta salida no significó ningún problema para Vargas en su club, a diferencia de Isla que si fue sancionado por su equipo .

Destacar que el ex Universidad de Chile también se refirió a su futuro en el Galo, club que estaría interesado en renovar el contrato que termina en diciembre de este año.

“Todavía no tenemos contacto, no hemos hablado mucho con Rodrigo (Caetano, encargado de fichajes del club) pero sí me gustaría renovar. Estoy contento acá, muy feliz y vamos a ver día a día”, afirmó.