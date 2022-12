El especial momento entre Paulo Londra y Lionel Messi en el Mundial de Catar 2022

El cantante argentino fue el encargado de galardonar a la "Pulga" luego de su victoria contra Australia.

La jornada de este sábado Argentina logró clasificar a los cuartos de final de la Copa del Mundo de Catar 2022 , luego que derrotara por 2-1 a una Australia que le hizo compleja la tarea en el final del partido, donde la escuadra liderada por Lionel Messi debió exigirse para no caer en el alargue.

Encuentro en el que, además, Emiliano "Dibu" Martínez tuvo un tapadón válido por un gol con el que la albiceleste se instaló en la siguiente ronda mundialera.

Y como era de esperarse, luego de abrir el marcador y ser el pilar de la Selección Argentina Lionel Messi fue escogido como el mejor jugador del partido.

"Con garra, corazón y Messi": Prensa argentina afirma que "vuelve la ilusión" tras avanzar a cuartos

Para esta ocasión la "Pulga" tuvo un especial anfitrión, ya que fue el cantante argentino Paulo Londra quien le entregó el premio que lo certifica como el mejor del match contra los australianos. Momento de felicidad tanto para el artista urbano como para el jugador del PSG.

Es en esa línea que Londra publico en su perfil de Instagram: "No lo puedo creer estas cosas son las que me hacen cada día decir le debo a todo a Dios por los lujos que me permite vivir, sos luz Leo un ejemplo de jugador y de persona, te amo y Dios bendiga esa zurda siempre".

Cabe recordar que para este mundial la organización y los auspiciadores invitaron a un gran número de artistas e influenciadores de los distintos países para apoyar a sus selecciones.