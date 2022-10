Fuenzalida confirma adiós a Universidad Católica y asegura que no jugará en otro equipo en Chile

El “Chapa”, jugador con más títulos en la historia de la UC, anunció que al terminar esta temporada cerrará su etapa en los cruzados.

El capitán de Universidad Católica , José Pedro Fuenzalida, confirmó este martes que, terminada esta temporada, cerrará su exitosa etapa junto a los cruzados.

En conferencia de prensa, el “Chapa” aseguró que no tiene decidido retirarse aún. Sin embargo, destacó que no jugará en otro equipo en Chile.

🎶 Olé, olé olé olé...¡Chapa, Chapa! 🎶



Nuestro Capitán José Pedro Fuenzalida confirmó que serán sus últimos partidos junto a #LosCruzados 🥺



Nos queda un partido como local este lunes 31, ¡y tendrá su despedida como se merece, a lo grande y a estadio lleno! 👏 #GraciasChapa19 pic.twitter.com/PZHKvIsJHl October 25, 2022

“Soy hincha de Católica, y me quiero ir bien. Siendo titular y jugando todos los partidos. Quiero dejar este club con la frente en alto y pensando en que lo di todo. Cada vez cuesta un poco más afrontar, cumplo 38, la recuperación no es la misma, hay un desgaste. Siento que es momento. No tengo decidido retirarme, pero no voy a jugar en otro equipo acá en Chile, pero si aparece alguna opción afuera, lo veremos más adelante”, afirmó.

Agencia Uno - Pablo Aránguiz Lee También > La U baja a Aránguiz para duelo por Copa Chile tras altercado: "Él reconoce que tuvo una discusión"

Fuenzalida, con 11 títulos , se convirtió en el futbolista más ganador en la historia de Universidad Católica: los campeonatos Clausura 2005, Clausura 2016, Apertura 2016, 2018, 2019, 2020 y 2021, junto a las Supercopa 2016, 2019, 2020 y 2021.