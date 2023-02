"Nos quedamos estancadas": Endler deja en duda su continuidad en La Roja tras eliminación de Mundial

La capitana de la selección nacional femenina, que ya ha sido crítica del técnico José Letelier, aseguró que su continuidad en La Roja dependerá de lo que pase con el cuerpo técnico.

Tras la eliminación de Chile en el repechaje al Mundial Femenino 2023, la arquera y capitana de la selección chilena femenina, Christiane Endler, condicionó su continuidad en La Roja a lo que ocurra con el técnico José Letelier, a quien ya había criticado en los últimos meses del proceso.

Luego de la derrota por 2 a 1 ante Haití que dejó afuera a La Roja de la cita planetaria, Endler fue consultada por los medios de comunicación si era necesaria la salida del cuerpo técnico encabezado por Letelier.

“Acaba de terminar un proceso súper largo, muy desgastante, la gente no sabe todo lo que hay atrás. Sicológicamente ha sido súper difícil estar acá, y me tengo que replantear la continuidad, dependiendo también lo que pase en la selección”, dijo Endler en Nueva Zelanda.

“Esta podría haber sido la última oportunidad de clasificar al mundial. Cada vez se hace más difícil, el nivel internacional va subiendo y subiendo, y nosotras nos quedamos estancadas hace rato en un nivel que no te alcanza”, recalcó.

“Si no se hacen cosas, no se hacen cambios, vamos a seguir en lo mismo y la brecha va a ser demasiado grande al final. Ya quedar fuera de un mundial te deja unos pasos atrás y, lamentablemente no se hizo nada en el momento que se podría haber hecho”, añadió.

Chile perdió la oportunidad de clasificar a su segundo mundial de fútbol femenino consecutivo, luego del de Francia 2019, cupo que obtuvo tras ser quinto en la última Copa América, donde también se esperaba que el equipo terminara en un lugar más alto.

El proceso de Letelier, quien está a cargo de la selección nacional desde 2016 tras un exitoso paso por Colo-Colo que incluyó la obtención de una Copa Libertadores Femenina, ya había sido cuestionado por las propias futbolistas e incluso algunas de ellas, como María José Rojas, habían sido marginadas del proceso en convocatorias anteriores.