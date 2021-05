"Me aburre": El enojo de Dudamel ante preguntas sobre su continuidad en la "U"

El venezolano mostró su descontento con la prensa ante los cuestionamientos por su permanencia en la banca azul.

Rafael Dudamel sigue siendo uno de los entrenadores más cuestionados por los hinchas en lo que va del Campeonato Nacional 2021. El venezolano no ha logrado plasmar un juego regular con la Universidad de Chile, por lo que el saber si seguirá o no a cargo del plantel es una de las dudas que surgen cada partido.

Algo que terminó por enfadar al DT, ya que en rueda de prensa este viernes indicó: "Lo que sí me aburre es llegar a las ruedas de prensa y que esas preguntas siempre aparezcan, cuando vengo con la expectativa, con la ilusión de hablar de fútbol, del rival, del juego. Eso sí es aburrido, venir a una rueda de prensa para querer hablar de fútbol y entonces otra vez la misma pregunta ".

Además, el adiestrador destacó que "en las ruedas de prensa anteriores hemos hablado de mi buena comunicación y permanente comunicación con el presidente, con el gerente, y de ellos no he recibido ningún cuestionamiento. De ellos hablamos, reflexionamos acerca de lo que debemos seguir haciendo. Lo demás son especulaciones y yo de eso no puedo hacerme eco".

De igual forma mostró su tranquilidad por mantener el puesto, aludiendo a las relaciones fluidas con el plantel y la misma dirigencia.

"Desde lo que yo hablo con los dirigentes que corresponde, ahí obtengo tranquilidad y la claridad del momento en el que estamos", cerró.