Entrenador del Bologna lamenta baja de Gary Medel por coronavirus: "Sin él perdemos mucho"

El "Pitbull" es uno de los cuatro jugadores del Bologna que resultaron positivos en la última toma de muestras del elenco italiano.

Bologna dio a conocer un comunicado de prensa en la que informó que Gary Medel , Federico Santander, Sydney Van Hooijdonk y Emanuel Vignato resultaron positivos para coronavirus en la última toma de PCR que exige la Serie A en la previa de una nueva fecha.

Mala noticia para el "Pitbull", quien no podrá estar en el partido de su escuadra frente al Inter de Milán que defienden Arturo Vidal y Alexis Sánchez.

Una baja importante para la escuadra italiana que fue lamentada por el entrenador Sinisa Mihajlovic .

“Medel el año pasado tuvo varias lesiones, nunca encontró continuidad. Este año no había podido prometerle que sería titular, él lo pensó consigo mismo y me había dicho que se iba. Luego pasaron algunas cosas, se quedó, jugó y lo está haciendo bien”, comentó el adiestrador luego de conocer los resultados.

AFP Lee También > Pretendido por Colo Colo: Wanchope Ábila es criticado por estado físico en que se reincorporó a Boca

Además Mihajlovic remarcó que el chileno “es uno de los jugadores más positivos de la primera vuelta. Sin él perdemos mucho. Esta mañana me desperté y leí que era positivo en COVID-19. No fue una buena noticia, como no lo ha sido en los otros días”.

Bolgna informó que Gary se encuentra bien, pero no podrá estar este jueves donde Bologna recibirá en el estadio Renato Dall'Ara al líder del torneo, Inter de Milán, por la fecha 20 del torneo.