“Equipo grande pidiendo la hora”: El duro cruce entre Humberto Suazo y ayudante técnico de la UC

Universidad Católica venció 4-3 a Deportes La Serena el sábado en el Estadio San Carlos de Apoquindo, por la decimoquinta fecha del Campeonato Nacional 2021 .

Pero un duelo aparte fue el que protagonizaron Humberto “Chupete” Suazo , capitán de los papayeros, y Cristián Paulucci , ayudante técnico de los cruzados.

Todo comenzó en la primera etapa, cuando el hombre de la UC reclamó falta del delantero y el árbitro Christian Rojas la concedió. “Cállate, pelao hijo de p…”, le gritó “Chupete” al ayudante técnico de los franjeados, según captó “La Otra Cámara” de TNT Sports.

Pero el cruce no terminó ahí. Cuando el ex seleccionado nacional pasó cerca de la banca cruzada, volvió a la carga. “Qué has alegado tanto, pelao. Siéntate un rato, muerto”, lanzó el delantero, mientras Paulucci seguía apuntando al juez. “Cobraste la falta que no es. Es fácil así, ¿eh?”, gritó.

Ya en los últimos minutos, con el marcador 4-3 y La Serena en busca del empate, el duelo escaló en los descuentos.

“Equipo grande pidiendo la hora, pelao. Estás cagado”, se acercó a decirle “Chupete”. “Terrible el miedo que te tengo a vos", fue la respuesta de Paulucci. Pero Suazo no se quedó ahí: “El equipo no te quiere”, le siguió gritando desde el centro de la cancha.

Tras el pitazo final y la victoria cruzada, Suazo se retiró a los vestuarios y volvió a disparar: “Equipo grande y andan pidiendo la hora, el pelao estaba todo cagado”.

En la próxima fecha, la decimosexta, Universidad Católica visitará a Huachipato el domingo 15 a las 19:00 horas en el Estadio CAP. En tanto, La Serena recibirá a Unión La Calera el sábado 14 a las 14:00 en La Portada.