Equipos ingleses anuncian oficialmente su retirada en bloque de la Superliga europea

Después de la retirada del Manchester City , otros cuatro clubes ingleses, Liverpool , Manchester United , Tottenham y Arsenal , anunciaron este martes por la noche que se desentienden del proyecto de creación de una Superliga europea, privada y casi cerrada, en varios comunicados emitidos por estos equipos.

"Después de haberlos escuchado, así como a la gran familia del fútbol estos últimos días, nos retiramos de la Superliga. Sabemos que hemos cometido un error y pedimos disculpas por ello", llegó a escribir el Arsenal en su comunicado.

De los seis clubes ingleses fundadores de la Superliga, sólo el Chelsea no se ha pronunciado aún oficialmente, aunque la prensa inglesa asegura que también abandona el proyecto .

Eso dejaría a la Superliga en el suelo, ya que sólo se mantendrían en el proyecto los tres equipos españoles (Real Madrid, Barcelona y Atlético) y otros tres italianos (Juventus, Inter y AC Milan).

Liverpool Football Club can confirm that our involvement in proposed plans to form a European Super League has been discontinued.