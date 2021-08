Se equivocó de bus y llegó a otro estadio: la increíble travesía de corredor que ganó oro en Tokio

El atleta jamaicano Hansle Parchment ganó la medalla de oro en los 110 metros con valla de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 . Probablemente el mundo recordará su éxito, pero más allá de eso el deportista tendrá una increíble historia para contar.

Y es que antes de colgarse el oro en la capital japonesa, Parchment había tomado el bus equivocado y llegó a otra sede , donde se realizaban las pruebas de natación.

Quedando pocos minutos para que comenzara su competencia, el jamaicano habló con una voluntaria de los Juegos Olímpicos que se encontraba en el lugar. Ella no sólo le ayudó a conseguir un taxi, sino que también se lo pagó, para que pudiera llegar a tiempo y competir.

Posteriormente, un victorioso Parchment regresó a la Villa Olímpica y encontró a Tijana Stojkovi. Junto con darle las gracias, le devolvió el dinero prestado y le regaló una camiseta del equipo de atletismo de Jamaica.

“Me decían que tenía que volver a la Villa Olímpica y luego tomar otro autobús hasta el estadio. Y si hubiera hecho eso, no hubiera llegado a tiempo ni siquiera para calentar”, contó el deportista sobre su travesía a través de un video en las redes sociales.

“Vi a una voluntaria y le pedí ayuda. Por supuesto, ella no podía hacer gran cosa, pero me dio algo de dinero para tomar uno de los taxis asociados a los Juegos. Así fue como pude llegar a la pista de calentamiento con tiempo suficiente para competir y eso fue simplemente increíble”, agregó.

Tijana Stojkovic, the Good Samaritan who helped 110M Hurdles gold medalist Hansle Parchment 🇯🇲 find the stadium in time for his semifinal-final race:



“This is a gift from dear Hansle.🇯🇲🌼.*

Perfect fit!



Thank you so much dear Hansle! 🥲



Your words saved me a lot…” pic.twitter.com/ogVBas9USF