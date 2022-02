Erick Pulgar desafía al Barcelona: chilenos conocen a sus rivales en los octavos de la Europa League

FC Barcelona se enfrentará al Galatasaray turco, nuevo equipo de Erick Pulgar, en los octavos de final de la Europa League , mientras que el Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo se medirá al Eintracht Frankfurt y el Sevilla al West Ham, tras el sorteo celebrado este viernes en Suiza.

El equipo azulgrana, que se impuso al Napoli en los play-offs de acceso a octavos (5-3 en el global de la eliminatoria), recibirá en la ida del cruce al Galatasaray, clasificado como primero de su grupo.

El Sevilla ha tenido, a priori, la peor suerte con el West Ham, un equipo que apunta en la sexta posición del campeonato inglés, pelando por meterse en puestos de Champions.

