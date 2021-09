Chilenos en la Europa League: Charles Aránguiz y Claudio Bravo debutan con una victoria

El Bayer Leverkusen de Charles Aránguiz y el Real Betis de Claudio Bravo y Manuel Pellegrini debutaron con una victoria este jueves en su estreno por el Grupo G que comparten en la Europa League 2021-2021.

El equipo del “Príncipe” se impuso por 2-1 como local ante el Ferencvaros húngaro. El volante chileno fue suplente e ingresó a los 50 minutos de juego, en la segunda etapa, por el argentino Exequiel Palacios.

Ryan Mmaee (8’) inauguró el marcador para la visita en el BayArena, pero Palacios (37’) lo empató antes del descanso. Eso sí, los húngaros pudieron aumentar a los 39’, pero a través del VAR se anuló la conquista por una mano.

