Ex campeón UFC Caín Velásquez es arrestado por "intento de asesinato" en California

El mexicano Caín Velásquez, ex campeón de peso completo de la UFC , pasó la noche en una cárcel en California, Estados Unidos.

Según informó el Departamento de Policía de San José, el ex peleador fue el sospechoso arrestado el lunes luego de un tiroteo. Fue fichado en la cárcel principal del condado de Santa Clara por intento de asesinato .

“El motivo y las circunstancias que rodearon este incidente aún están bajo investigación en este momento”, agregó la Policía.

4/ Cain Velasquez was the suspect arrested yesterday in connection with this incident. He was booked into Santa Clara County main jail for attempted murder.



The motive and circumstances surrounding this incident are still under investigation at this time. pic.twitter.com/bBuuPQytNx