Faustino Asprilla arremete contra James Rodríguez por culpa de Twitch

El otrora delantero cafetalero cuestionó el rol del ex Real Madrid como creador de contenido, en paralelo de su carrera como futbolista.

James Rodríguez no lo ha pasado bien en los últimos meses con la camiseta del Everton. El jugador colombiano llegó al elenco azul por expreso llamado de Carlo Ancelotti, por lo que la partida del DT al Real Madrid dejó al 10 colombiano sin respaldo en Inglaterra.

Ejemplo de esto es que Rafa Benítez, nuevo entrenador del Everton , no le ha otorgado los minutos que se esperaban para James. Por eso es que el representante del Rodríguez buscó salir del cuadro inglés, pero sin éxito.

Misión frustrada que, según reveló Faustino Asprilla, se debería a la participación que está teniendo James en Twitch como creador de contenido sobre videojuegos.

Según relató el "Tino" en ESPN Colombia, "en Barranquilla me encontré con un empresario. Coincidimos en un restaurante. Él habla muy bien español, es italiano, trabaja con la gente del Manchester. Me contó una historia de que a James, ahorita en este mercado, se lo ofrecieron a todos los equipos de Italia y nadie lo quiso recibir por los problemas por estar hablando en Twitch".

Además el ex delantero del Club Universidad de Chile indico que al ex seleccionado "inclusive les estaban ofreciendo la mitad del sueldo. Ese señor es un empresario muy importante, yo sin preguntarle me dijo eso. Nadie lo recibió y es el goleador de un Mundial".

En esa línea reiteró sus críticas contra James y su afición por los videojuegos agregando: "Cuando un futbolista hace un nombre, en Europa respetan mucho eso y es fácil que te contraten. Lo que preocupa es que tengan que llamar para rifar a James por todos los equipos y nadie lo escoja. Normalmente se tendrían que pelear por él. El Milan no fue a preguntarlo, tuvieron que ofrecerlo para analizar la posibilidad".