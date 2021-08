Fechas y cómo quedaron los grupos de la Europa League (que incluye duelo entre chilenos)

Este viernes se realizó en Estambul el sorteo de la Europa League , donde dirán presente los chilenos Claudio Bravo , Charles Aránguiz y Guillermo Maripán .

Justamente el Real Betis de Bravo, que además es dirigido por Manuel Pellegrini, se medirá en el Grupo G ante el Bayer Leverkusen de Aránguiz, en una serie que completan el Celtic y el Ferencváros de Hungría.

El AS Mónaco en tanto, el equipo de Maripán, quedó en el Grupo B junto al PSV, la Real Sociedad y Sturm Graz austríaco.

También destaca el Olympique de Marsella de Jorge Sampaoli en el Grupo E, donde enfrentará a la Lazio, al Lokomotiv de Moscú y al Galatasaray.

