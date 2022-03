Boric envía un mensaje a Paulucci y reconoce: "Espero no renunciar a ver los partidos de la Cato"

El nuevo presidente de la República habló sobre el presente de los cruzados, luego de la tercera derrota consecutiva en el Campeonato Nacional 2022.

El presidente de la República, Gabriel Boric , conversó este lunes en una entrevista con las radios de Ibero Americana Radio Chile , apuntando –entre otras cosas– al presente de Universidad Católica , equipo por el cual no deja de lado su fanatismo tras llegar a La Moneda.

Y es que tras la tercera derrota consecutiva de los cruzados, el sábado ante Everton (0-1) en San Carlos de Apoquindo , por la sexta fecha del Campeonato Nacional 2022, el nuevo mandatario comentó que el partido “fue un desastre, más encima con una expulsión muy cuestionable a Everton”, por la tarjeta roja que recibió Juan Cuevas a los 51 minutos, en la segunda etapa.

Ante la pregunta sobre si pudo ver el partido, reconoció que “estaba sólo trabajando acá, leyendo el diario, por supuesto que me di el tiempo”.

“Yo espero, me han preguntado a qué estás dispuesto a renunciar, yo espero no renunciar a ver los partidos de la Cato y me gustaría poder ir al estadio en algún momento, pero bueno, eso lo veremos más adelante”, agregó.

Finamente, antes de terminar, Boric le envió un recado al técnico Cristian Paulucci.

“Ojalá que Paulucci, quién soy yo para darle consejos, pero si ya nos pillaron el diseño creo que hay que innovar un poquito y bueno, el reemplazo de Valber Huerta ha sido muy difícil, esto de tres centrales hay que evaluarlo”, cerró.