Cuestionamiento a designación de Berríos e indulto a presos del 18-O marcan entrevistas de Boric

Boric realizó la noche de este domingo su primera ronda de entrevistas televisivas como Presidente, donde afirmó que el sacerdote Felipe Berríos “no tiene ningún cargo”, pese a una carta que envió la máxima autoridad de los jesuitas en Chile en que anunciaba su nuevo rol. El Mandatario endureció además sus críticas a los ex arzobispos Ricardo Ezzati y Francisco Javier Errázuriz, tomó distancia de la idea de prorrogar el plazo de la Convención, explicó por qué no invitó a los empresarios al cambio de mando y aludió a Piñera y las violaciones a los DDHH en el 18-O, entre otras cosas.

“Felipe Berríos no tiene ningún cargo”. El 11 de marzo, el Provincial de los Jesuitas, Gabriel Roblero, emitió una carta a todos los integrantes de la Compañía. “Esperando que se encuentren bien, por medio de esta carta les informo de un servicio que le han pedido al P. Felipe Berríos SJ desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo del nuevo gobierno. Felipe encabezará un nuevo programa nacional de trabajo en los campamentos de Chile”, señalaba parte de la misiva.

El Presidente fue consultado al respecto en Canal 13 , a partir de una serie de críticas que se realizaron en redes sociales durante este domingo. “Lo que pasa es que yo no he nombrado a nadie. Acá los ministros están armando sus equipos y el ministro Montes había convidado a Felipe Berríos a formar parte de un consejo externo, no es un cargo específico y por lo tanto eso se va a reevaluar a la luz de los antecedentes que haya. Lo vamos a conversar con el ministro Montes, pero nuestra prioridad para este tipo de casos está siempre con las víctimas”, respondió.

-¿Pero no hay un cuestionamiento a Berríos?

-Yo no tengo antecedentes por lo menos, pero he visto reacciones. Pero uno tiene que estudiar y ser ponderado en estas cosas, uno no puede reaccionar a cualquier cosa, pero hemos visto que hay tanto dolor contenido en los casos de abuso sexual que uno no puede desentenderse o hacer como que no lo oyera.

En CNN, junto con decir que Berríos “no tiene ningún cargo, añadió: “Felipe Berríos no es parte del Gobierno y lo que señaló el ministro Carlos Montes es que él lo había convocado para un consejo asesor en materia de campamentos. He visto por cierto la preocupación que esto ha desatado en las víctimas de abuso eclesiástico y por lo tanto estamos evaluando y vamos a tener todas las conversaciones necesarias para que no exista una revictimización en estos casos”.

Ezzati y Errázuriz y “encubrimiento”. En el mismo canal, Boric profundizó en las críticas que había realizado por la mañana a la Iglesia Católica por haber invitado a Ricardo Ezzati al acto de Oración por Chile, realizado el fin de semana en la Catedral. Esta vez, además, apuntó también contra el ex arzobispo Francisco Javier Errázuriz y pidió a las autoridades eclesiásticas no invitarlos a futuros actos.

-¿Por qué decidió abrir la polémica a partir de la presencia de Ricardo Ezzati y de otras personas, no los mencionó con nombre y apellido, supongo que se refería al cardenal Errázuriz?

-Estas cosas hay que decirlas de frente, el dolor de las víctimas de abusos sexuales por parte de la iglesia y no solamente el hecho del abuso mismo, sino todo el encubrimiento personal e institucional ha generado un daño terrible no solamente en Chile sino que en el mundo y yo no me di cuenta en la Catedral (…) Creo que era importante manifestar la molestia porque son personas que hay suficientes antecedentes para que podamos entender de que fueron cómplices de encubrir actos que son gravísimos contra niños y contra niñas, contra adolescentes y eso no es algo que podamos permitir.

-Usted es egresado de derecho, sabe que ellos no fueron formalizados.

-Lo sé, pero yo creo que usted es periodista y sabe de lo que estamos hablando. Hay una responsabilidad que la misma Iglesia ha pedido perdón, entonces me pareció absolutamente innecesario, no me di cuenta en ese momento. Me pareció importante hacerlo porque también hay una revictimización. Las víctimas lo pasan muy mal cuando estas cosas se naturalizan.

Indulto a presos del 18-O. “No descarto (usar la facultad de indultar), vamos a evaluarlo, los indultos hay que evaluarlos caso a caso, por supuesto, pero yo espero que avance el proyecto que se está tramitando en el Senado y que logremos reencontrarnos”, señaló en la ronda de entrevistas. Aludió así al proyecto que está tramitando el Senado, pero respecto del que no ha existido acuerdo, a partir de críticas transversales a la idea de amnistiar a autores o acusados de quemas de metros, entre otras cosas. El proyecto no pudo resolverse antes del 11 de marzo, como esperaba el gobierno.

Plazos de la Convención. La posible prórroga del plazo de trabajo de la Convención ha marcado su agenda en los últimos días. Aún resta mucha deliberación por delante y solo solo 4 meses para concluir el texto, lo que ha devenido en extensas jornadas y problemas prácticos para la correcta elaboración del borrador. Boric fue consultado en CNN por el tema. Y sostuvo: “Yo esperaría que se cumpla el plazo que fue establecido que es de nueve meses, prorrogable por tres más”. En Chilevisión añadió que es “indeseable” una prórroga, ya que requeriría de una reforma en el Congreso y que aquello enredaría el debate.

Piñera: “No vamos a permitir la impunidad”. En enero, tras reunirse con Piñera en La Moneda, señaló que “no vamos a empezar con una lógica de persecución penal”, al ser consultado por una de las advertencias que hizo recurrentemente en la campaña. Y este domingo se le volvió a consultar el tema, en el contexto de las violaciones a los DDHH en el 18-O. Su respuesta fue la siguiente: “Hay querellas presentadas y tienen que seguir su curso y nosotros vamos a poner todo a disposición para que esa información llegue a término. Lo que no vamos a permitir es la impunidad, de nadie. Ni de un ex presidente ni del autor material de una vulneración a los DD.HH”.

La omisión de Lagos y los empresarios. En su discurso de asunción en La Moneda, Boric aludió a Balmaceda, Pedro Aguirre Cerda, Frei Montalva, Salvador Allende, Aylwin y Bachelet. En ese recorrido por algunos presidentes y sus obras, no mencionó al socialista Ricardo Lagos. En TVN, Boric aseveró que el no haber nombrado a Lagos en su discurso no fue “un desaire”, sino que “nos han tocado épocas diferentes, yo he aprendido de su experiencia, tanto en lo bueno como en lo malo, y eso para mí ha sido muy útil y estoy muy agradecido de ello”.