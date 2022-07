Galíndez confirma que se va de la U y aclara: "No recibí amenazas ni me sentí en peligro"

"Debo privilegiar mi familia y la opción única de jugar una Copa del Mundo", aseguró el golero.

Solo seis meses duró el paso de Hernán Galíndez por la Universidad de Chile. El arquero ecuatoriano confirmó que dejará el club en medio de rumores que ya apuntaban a una inminente salida.

En una publicación en su cuenta de Instagran el seleccionado de Ecuador precisó que abandona el elenco universitario y vuelve a su país "porque debo privilegiar mi familia, mi carrera y la opción única de jugar una Copa del Mundo representando a Ecuador , la que se me presenta a los 35 años de edad".

"Para mí es muy importante estar cerca de mi Selección y su cuerpo técnico, ojalá sumando minutos de competencia en la liga de mi país. Desde ese punto de vista, más allá del sostén y los beneficios que me ofreció la U para trabajar y desarrollarme, necesitaba regresar a Ecuador, pensando en pelear de la mejor forma la posibilidad de ser nominado para el Mundial de Qatar 2022", agregó.

El golero además negó haber recibido amenazas como se informó durante las últimas semanas y precisó que estaba contento en el elenco azul, por lo que su decisión responde a motivaciones deportivas.

"Debo aclarar también que no recibí amenazas ni me sentí en peligro, como se informó en medios de comunicación. Sí es verdad que mi familia se sintió incómoda con ciertos mensajes, principalmente en Redes Sociales, que yo en particular asumo como algo que lamentablemente se ha vuelto común en el fútbol en general", precisó.

"En el estadio y en la calle siempre me sentí apoyado por los verdaderos hinchas del club", precisó.

Asimismo, la Universidad de Chile ratificó que existe un acuerdo con Galíndez y su entorno para su salida y que este se logró en buenos términos. Medios de Ecuador aseguran que el arquero fichará en el Aucas.

📝 El Club informa lo siguiente a la situación de Hernán Galindez ⬇️#VamosLaU 🤘https://t.co/t2ykq7vMWz — Universidad de Chile (@udechile) July 2, 2022

De esta manera, el equipo adiestrado por Diego López deberá decidir si busca un reemplazo para el meta o bien, confía en el canterano Cristóbal Campos, que ha tomó la titularidad mientras se destrababa el caso de Galíndez.