Guarello y polémica por libro sin Alexis, Vidal y Medel: "Sigue siendo de lo más rata que he visto"

Los futbolistas, pilares de la generación más ganadora de La Roja, no aparecen en el libro “Héroes y Leyendas del Deporte Chileno” porque así lo resolvieron desde la empresa que los representa, a cargo de Fernando Felicevich.

Continúa la polémica en torno al libro “Héroes y Leyendas del Deporte Chileno” , lanzado hace cinco años –en 2017– por Ediciones SM, a la venta para todo público en las librerías, y adquirido posteriormente por el Ministerio de Educación (Mineduc) para distribuirlo entre los niños de colegios municipales.

La controversia apunta a que, entre los más de 100 deportistas que aparecen en el libro, no están Alexis Sánchez , Arturo Vidal ni Gary Medel , tres pilares de la generación más ganadora de la Selección Chilena.

T13.cl conversó con Sergio Tanhnuz, de Ediciones SM, quien justamente estuvo a cargo de gestionar la aparición de todos los deportistas, incluidos Claudio Bravo y el tenista Marcelo “Chino” Ríos, quienes no pusieron ningún tipo de impedimento.

Sin embargo, desde la empresa de Fernando Felicevich, Vibra Marketing, quien representa a los mencionados futbolistas, no aprobaron la aparición de estos tres jugadores en el libro.

Tanto el agente como los jugadores desconocen la solicitud y descartan haber pedido plata, situación que fue abordada por el periodista de Canal 13 Juan Cristóbal Guarello en T13 Noche.

“Lamentablemente, pocos medios se dieron la tarea de hablar con los editores del libro y sólo se quedaron con la versión de Fernando Felicevich y su oficina”, comenzó el comunicador.

“Para que les quede claro, porque Fernando Felicevich, Medel también, Alexis dijo que él no supo nada y Vidal no se le entiende lo que quiere decir, porque Vidal pone memes, caquitas, caritas, payasos, pero no se le entiende muy bien, es como un jeroglífico egipcio, no se entiende en verdad. Dicen que ellos no pidieron plata, que ellos querían participar y no pidieron plata”, continuó.

Agencia Uno - Selección Chilena Lee También > La fallida gestión para incluir a Alexis, Medel y Vidal en libro para niños que reparte el Mineduc

Detrás del libro está una organización sin fines de lucro que, ante la solicitud para poder ilustrar a los jugadores, Felicevich lo derivó al gerente de marketing, Enrique González, detalló Guarello.

Y al no existir una oferta, la firma optó por no participar del proyecto. “Eso fue exactamente lo que ocurrió. O sea, no vengan a decir que no pidieron plata. No, no pidieron plata, quedaron esperando que les ofrecieran plata”, señaló Guarello.

“Entonces Alexis dice: ‘yo no sabía’. Bueno, yo que Alexis me preocupo, ¿qué otras cosas deciden a sus espaldas? Medel dijo que esto era plata, Felicevich dice nada es gratis. Es una fundación sin fines de lucro que ayuda a los niños, era un dibujo. ¿En qué afectaba?”, agregó.

Finalmente, Guarello lamentó que “sigue siendo para mí de lo más rata que he visto, y si Felicevich no tomó la decisión, la tomó este señor González, bueno también es su responsabilidad por derivar esta decisión”.