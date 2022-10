La fallida gestión para incluir a Alexis, Medel y Vidal en libro para niños que reparte el Mineduc

“Héroes y Leyendas del Deporte Chileno” no incluye a los tres pilares de la Generación Dorada de La Roja. Según una nota del libro, “a través de su común representante, no aceptaron aparecer ilustrados”. En conversación con T13.cl, el editor Sergio Tanhnuz explicó esta lamentable situación.

Revuelo ha provocado la ausencia de los futbolistas Alexis Sánchez , Arturo Vidal y Gary Medel , pilares de la generación más ganadora de La Roja , en el libro “Héroes y Leyendas del Deporte Chileno” .

El texto, escrito por Marcelo Simonetti e ilustrado por Fabián Rivas, relata los triunfos e historias en distintas reseñas de varios deportistas que han dejado su huella en el deporte de nuestro país.

Sin embargo, el libro que también comenzó a ser distribuido por el Ministerio de Educación (Mineduc), incluye una particular nota que llamó la atención de los lectores.

“Este libro intenta dar cuenta de los deportistas más destacados de nuestro país, aunque el espacio impide que estén todos. Mención especial merecen los imprescindibles futbolistas Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Gary Medel, quienes, a través de su común representante, no aceptaron aparecer ilustrados”, indica la mencionada nota.

T13.cl conversó con Sergio Tanhnuz, de Ediciones SM, quien justamente estuvo a cargo de esta gestión. “Nosotros por respeto a las personas que iban a salir ilustradas y que iba a salir un texto de ellos, decidimos pedirles una autorización, porque algunas personas se pueden molestar, algunas personas tienen sus derechos de imagen, sobre todo en el caso de estas personas famosas. Entonces pensamos que lo que correspondía era pedirles una autorización”, explicó el editor, detallando que esto se hizo con todos los deportistas que aparecen en el libro.

Recordar que los tres futbolistas están bajo la representación del agente argentino Fernando Felicevich, quien canalizó la solicitud a través de su empresa Vibra Marketing. Desde ésta respondieron a la editorial del libro, señalando que no participarían del proyecto para privilegiar el análisis de otras ofertas.

Tanhnuz explicó que “en rigor esta no es una oferta, es una autorización para salir en un libro. Y no es una oferta ni tampoco requiere exclusividad. No es excluyente de otras cosas”. De hecho, no había dineros de por medio, considerando que los montos del mundo del libro en Chile son ínfimos en relación a la industria del fútbol.

Héroes y Leyendas del Deporte Chileno

Asimismo, lamenta que, hace cinco años cuando se originó esta situación, quien estaba a cargo de la imagen de los futbolistas no haya entendido que el libro estaba orientado para los niños, para la difusión del deporte y que, además, aparecen muchos deportistas de todas las épocas, por lo que la importancia de cada personaje respecto del total del libro era mínima.

T13.cl se puso en contacto con el área de talentos de Vibra Marketing, encargada de la imagen de Alexis, Vidal y Medel, pero al cierre de esta nota no obtuvo respuesta acerca de la postura de la empresa al respecto.

El contenido es el mismo

Aunque el Ministerio de Educación compró el libro para distribuirlo, Sergio Tanhnuz aclara que el contenido es el mismo y que en ningún caso el Mineduc realiza modificaciones, como, en este caso, incluir a los mencionados futbolistas.

“Uno hace una edición, que es el libro que se vende en librerías, que todo el mundo conoce. Ocasionalmente, o raramente, pero esta fue una oportunidad, en que el Ministerio de Educación quiso comprar una cantidad muy grande para entregar a los niños”, señaló el editor de SM.

“El Ministerio el cambio que pide es el formato. En lugar de tapa dura, ésta es tapa blanda, y con un cambio en el lomo. Es un cambio no más de formato que tiene que ver con la tapa y con la encuadernación para hacerlo más económico”, agregó.

En el caso de la polémica nota, “está en todas las versiones. Está en la versión normal de librería y está en la versión del Ministerio, porque el contenido es el mismo”.

Destacar que éste no es un libro del Ministerio de Educación y no interviene en su contenido, salvo unos detalles particulares en los colores. El Mineduc compra los libros que tiene SM para las bibliotecas de los colegios públicos y, en el caso de “Héroes y Leyendas del Deporte Chileno”, para entregárselo a los alumnos de colegios municipales.