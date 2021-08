Poyet y continuidad en la UC: "El presidente dijo lo que dijo y no hay nada más que yo pueda sumar"

Juan Tagle descartó esta semana que dentro del directorio se estuviera votando por la continuidad del uruguayo.

Universidad Católica recibe a Deportes La Serena este sábado a las 20:00 horas en el Estadio San Carlos de Apoquindo, por la decimoquinta fecha del Campeonato Nacional 2021 .

Distintas versiones apuntan a que este partido podría ser clave para la continuidad del técnico uruguayo Gustavo Poyet en la banca cruzada. Sin embargo, el entrenador recibió el respaldo del presidente del club, Juan Tagle, quien negó que dentro del directorio se estuviera votando por la permanencia del charrúa .

Sobre esto, Poyet manifestó este jueves en conferencia de prensa que “esto es fútbol y yo lo entiendo, llevo muchos años afortunadamente, soy un privilegiado, y quiero que entendamos eso todos los que participamos de esto, que tenemos una oportunidad increíble de estar dentro de un trabajo que nos gusta y que a veces lo hacemos mejor que otras veces o a veces sale mejor que otras veces y que nosotros podemos controlar ciertas cosas”.

“Yo puedo controlar un poco quién juega y quién no juega, quién va al banco y quién no va al banco, los entrenamientos”, continuó.

“Y evidentemente la directiva, te vuelvo a repetir, yo no puedo comentar eso, comentó el presidente, por eso digo que somos todos distintos, él dijo lo que dijo y ahí queda. No hay nada más que yo pueda sumar, no me había enterado de lo que me acabas de decir del lunes, me lo comentaron durante la semana que había pasado y lo que había dicho el club y poco más te puedo comentar la verdad”, cerró sobre el tema de su continuidad en la banca de la UC.