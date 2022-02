Quinteros compara salvarse del descenso con un título y recibe la respuesta de un ídolo de Colo Colo

Este jueves se cumple un año desde que el “Cacique” venció a Universidad de Concepción y logró quedarse en Primera.

Este 17 de febrero se cumple un año desde que Colo Colo venció por la cuenta mínima a Universidad de Concepción en el Estadio Fiscal de Talca por la Promoción y evitó el primer descenso de su historia.

En conferencia de prensa, el técnico Gustavo Quinteros conversó con los medios este jueves en el Estadio Monumental, señalando que el valor de haberse salvado del descenso “fue mucho más que un título”.

“Es increíble que ya haya pasado un año desde aquella situación tan angustiante para todos; para toda la institución, hinchas, jugadores, cuerpo técnico y toda la gente de staff, directores. Un momento de alta presión, de mucha angustia, de nervios”, expresó el DT.

“Se jugaba un partido por no descender y pudimos conseguir, a pesar de las adversidades que tuvimos, porque nos faltaban como siete u ocho jugadores que no podían jugar ese partido, e igual lo sacamos adelante”, agregó.

Quinteros consideró que “no solamente significó como un título, sino que tuvo mucho más valor tal vez que un título, porque si Colo Colo hubiese descendido, hubiese quedado en la historia, hubiese sido algo terrible, entonces el valor yo creo que fue mucho más que un título”.

“Yo por supuesto que siempre prefiero jugar para salir campeón y no jugar por un descenso, pero como entrenador. Pero lo valoré muchísimo, lo valoro más o igual que un título, fue uno de los logros más importantes de mi carrera. Nunca antes había tenido la posibilidad en un club grande o en ningún club como entrenador de pelear el descenso, así que lo valoro muchísimo y estoy muy feliz por haberlo logrado”, cerró el técnico albo al respecto.

Las palabras del estratega llegaron a oídos de Marcelo Barticciotto, campeón de Copa Libertadores con el “Cacique” e ídolo del club, quien manifestó que no se podía comparar con un título el salvarse del descenso.

“Yo no sé si se puede comparar con un título. Yo creo que no. Que sí fue importante poder salvarse después de un año turbulento y de que parecía muy difícil poder llegar a ese final. Sin duda que fue algo de mucho alivio, de mucha satisfacción, pero yo no sé si compararlo con un título”, expresó Barticciotto en Radio Cooperativa .