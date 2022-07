Gustavo Quinteros tras victoria en el Superclásico: "Estoy conforme, pero no fue un partido lindo"

Colo Colo, que completa casi una década sin perder ante su clásico rival, se impuso por 3-1 este domingo en el Estadio Fiscal de Talca, por la vigésima fecha del Campeonato Nacional 2022.

Colo Colo venció 3-1 a Universidad de Chile este domingo en el Estadio Fiscal de Talca y se quedó con el Superclásico 192° del fútbol chileno, válido por la vigésima fecha del Campeonato Nacional 2022 .

Con este resultado, el “Cacique” se escapó seis unidades en la cima de la tabla con 42 puntos, seguido por Ñublense (36), que el sábado perdió en su visita a Deportes La Serena.

El “Romántico Viajero”, en tanto, sufre nuevamente en la parte baja de la clasificación y queda en el 12° lugar con 21 positivos, a sólo tres de la zona de descenso.

Además, la U sigue sin poder festejar ante su archirrival en casi 10 años. La última vez que el elenco estudiantil derrotó a Colo Colo fue un ya lejano 5 de mayo de 2013 , considerando todos los enfrentamientos en Primera División.

Tras el compromiso, el técnico del Popular, Gustavo Quinteros, analizó las acciones y comentó que “el primer tiempo el juego directo nos complicó con sus dos delanteros y muchas veces quedamos mano a mano cuando sacaban la pelota larga. En el gol de ellos quedamos en inferioridad por no estar cubiertos en defensa, pero después lo solucionamos. Tuvimos dos ocasiones por tiempo por anotar, estoy conforme, pero no fue un partido lindo, no fue de muchas emociones, pero últimamente los clásicos no han sido tan buenos para el espectáculo”.

“Teníamos que jugar un partido correcto de no cambiar nada de lo que veníamos haciendo, porque tenemos un equipo conformado de comienzo de temporada”, añadió el DT en conferencia de prensa.

“Sabíamos que ellos podían cometer errores, han hecho cambios de jugadores, se están armando, jugó un defensor que venía lesionado y por eso sabíamos que si jugábamos de forma constante podríamos marcar diferencias”, continuó.

Quinteros también tuvo palabras para algunos de sus jugadores. “Para mí Lucero es el primer defensor del equipo, y hoy está en un momento de mucha confianza, y está definiendo jugadas importantes”, expresó sobre el goleador de la jornada.

Finalmente, sobre el objetivo del club, el entrenador afirmó que “es ser campeón, pero para pensar en un objetivo grande, hay que pensar en los objetivos pequeños y para eso trabajamos concentrados y con humildad”

“Da tranquilidad mirar la tabla, pero eso no te soluciona nada, y tienes que seguir ganando, seguir jugando para superar a los rivales que vienen”, cerró.