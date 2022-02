Hinchas del Arsenal enloquecen con supuesto (pero monumental) "troleo" al Tottenham

Arsenal FC se robó las miradas de los fanáticos este martes debido a un curioso mensaje que apuntaba al Tottenham , su clásico rival en el derbi del norte de Londres .

Y es que al ingresar a la tienda en línea de los “Gunners”, sorprendió un “troleo” a los “Spurs”. Al pinchar el carrito de compras, sin seleccionar ningún artículo, se podía leer: “Tu cesta está tan vacía como la vitrina de trofeos del Tottenham”.

Al menos en la Primera División de Inglaterra, el Tottenham, con apenas dos títulos, está muy lejos de las 13 coronas del Arsenal, que lo sitúan como el más ganador por detrás del Manchester United (20) y el Liverpool (19).

Sin embargo, el diario Express señaló que los “Gunners” insisten en que el burlesco mensaje no había sido aprobado y que fue eliminado inmediatamente.

Claro que antes de que lo borraran, el “troleo” ya era viral en las redes sociales.

¡¡¡PERO QUÉ MARAVILLA DE TROLEO ES ESTE!!! Te metes en la web del Arsenal, aún no has seleccionado nada para comprar y ojo al mensaje: "Tienes tu cesta tan vacía como la vitrina de trofeos del Tottenham"🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/9t6oKRfOJ9

No way! My club! 😂😂😂

There is no comeback here for @SpursOfficial 😀😁😂