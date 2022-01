Huachipato fue el mejor equipo chileno del 2021 según la IFFHS

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) publicó este jueves su ranking con los mejores clubes del 2021 , donde sólo aparecen dos equipos chilenos entre los primeros 390 lugares.

Huachipato , en el puesto 213°, fue ubicado como el mejor elenco nacional en el listado. Universidad Católica , en tanto, está dos lugares más abajo, 215°.

Los acereros, que en 2020 ocuparon el puesto 694°, habían descendido de manera directa a la Primera B en la última temporada. Sin embargo, el fallo contra Deportes Melipilla envió a los “Potros” a la segunda categoría, mientras que el equipo de Talcahuano tendrá la opción de salvarse en la Promoción frente a Deportes Copiapó .

IFFHS MEN'S CLUB WORLD RANKING 2021 - SE PALMEIRAS FOR THE FIRST TIME IN HISTORY!



SE PALMEIRAS WINNER OF IFFHS CLUB WORLD RANKING 2021



For more information:https://t.co/RSItYqPAj8